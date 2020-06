Black Friday, tutti i codici sconto per il gaming

Il Black Friday può essere una interessante opportunità anche per il mondo dei codici sconto, soprattutto quando questi ultimi coinvolgono la grande area del gaming nelle settimane stesse in cui console e videogiochi sono tra gli oggetti più desiderati per finire in un pacchetto sotto l’albero di Natale.

Top 10 offerte Black Friday di CDkey

CDkeys propone a tal fine tutta una serie di opportunità che gli appassionati potranno cogliere al volo approfittando di offerte destinate a durare da oggi (Black Friday) a lunedì 2 dicembre (Cyber Monday):

Altre offerte

Da Battlefield a Diablo III, passando per F1 2019, Far Cry 5, Fallout 4 e molti altri ancora: i nomi dell’offerta gaming per il Black Friday sono molti e per ogni piattaforma di gioco. Tutte le offerte del Black Friday sono disponibili qui.