 Black Friday: come ottenere NordVPN con -74% e 3 mesi gratis
L'offerta di NordVPN per il Black Friday è già online: risparmia con il 74% di sconto e 3 mesi extra in regalo sul piano biennale.
Mancano ancora un paio di settimane all’appuntamento con il Black Friday, l’appuntamento più caldo dell’anno per lo shopping online, ma le promozioni sono già iniziate ed è possibile approfittarne fin da subito. C’è anche NordVPN tra le realtà che hanno lanciato in anticipo un’offerta dedicata, proponendo il 74% di sconto e 3 mesi gratis a chi decide di attivare un abbonamento biennale per la Virtual Private Network.

L’offerta di NordVPN per il Black Friday

Il forte risparmio permette di accedere senza alcun tipo di limitazione e da 10 dispositivi in contemporanea alla VPN premium composta da più di 8.400 server nel mondo. Non appena collegato, il tuo smartphone, tablet o computer navigherà con un indirizzo IP da paesi come Giappone, Australia, Stati Uniti, Regno Unito, Messico, Germania oppure Italia (se in realtà si è all’estero). A cosa serve? Innanzitutto a essere online in modo totalmente anonimo, proteggendo la privacy, poi ad aggirare qualsiasi blocco o censura. Inoltre, così siti e applicazioni non potranno raccogliere informazioni geolocalizzate. Scopri di più nella pagina dedicata.

A conti fatti, l’abbonamento biennale al piano Base di NordVPN è disponibile al prezzo mensile di soli 2,99 euro, grazie all’offerta del Black Friday. Volendo è possibile scegliere la formula Plus oppure quella Ultimate con funzionalità aggiuntive come la tecnologia antivirus Threat Protection Pro, l’esclusione automatica delle pubblicità e di ogni forma di tracciamento, un password manager, gli avvisi per gli account violati, la rimozione dei dati personali online e un’assicurazione contro le frodi.

Fa parte del pacchetto anche 1 TB di spazio crittografato sul cloud per il backup e la sincronizzazione dei contenuti. Il servizio è gestito da Nord Security. Nel caso in cui non dovesse rivelarsi all’altezza delle tue aspettative, potrai chiedere un rimborso completo della spesa entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Pubblicato il 13 nov 2025

Davide Tommasi
13 nov 2025
