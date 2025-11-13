Black Friday: come ottenere NordVPN con -74% e 3 mesi gratis

Mancano ancora un paio di settimane all’appuntamento con il Black Friday, l’appuntamento più caldo dell’anno per lo shopping online, ma le promozioni sono già iniziate ed è possibile approfittarne fin da subito. C’è anche NordVPN tra le realtà che hanno lanciato in anticipo un’offerta dedicata, proponendo il 74% di sconto e 3 mesi gratis a chi decide di attivare un abbonamento biennale per la Virtual Private Network.

L’offerta di NordVPN per il Black Friday

Il forte risparmio permette di accedere senza alcun tipo di limitazione e da 10 dispositivi in contemporanea alla VPN premium composta da più di 8.400 server nel mondo. Non appena collegato, il tuo smartphone, tablet o computer navigherà con un indirizzo IP da paesi come Giappone, Australia, Stati Uniti, Regno Unito, Messico, Germania oppure Italia (se in realtà si è all’estero). A cosa serve? Innanzitutto a essere online in modo totalmente anonimo, proteggendo la privacy, poi ad aggirare qualsiasi blocco o censura. Inoltre, così siti e applicazioni non potranno raccogliere informazioni geolocalizzate. Scopri di più nella pagina dedicata.

A conti fatti, l’abbonamento biennale al piano Base di NordVPN è disponibile al prezzo mensile di soli 2,99 euro, grazie all’offerta del Black Friday. Volendo è possibile scegliere la formula Plus oppure quella Ultimate con funzionalità aggiuntive come la tecnologia antivirus Threat Protection Pro, l’esclusione automatica delle pubblicità e di ogni forma di tracciamento, un password manager, gli avvisi per gli account violati, la rimozione dei dati personali online e un’assicurazione contro le frodi.

Fa parte del pacchetto anche 1 TB di spazio crittografato sul cloud per il backup e la sincronizzazione dei contenuti. Il servizio è gestito da Nord Security. Nel caso in cui non dovesse rivelarsi all’altezza delle tue aspettative, potrai chiedere un rimborso completo della spesa entro 30 giorni dalla sottoscrizione.