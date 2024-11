Il Black Friday di DAZN: Serie A a 14,90€, si parte con Milan-Juve

Il Black Friday è già arrivato anche su DAZN, con una super offerta che ti permette di vedere tutta la Serie A da soli 14,90 euro al mese (per tre mesi). L’occasione è ghiotta, considerando il big match Milan-Juventus in programma per il fine settimana, alla ripresa del torneo dopo la lunga sosta per gli impegni delle nazionali.

L’offerta di DAZN per il Black Friday con tutta la Serie A

Si tratta dell’abbonamento Standard, l’unica opzione che ti permette di vedere tutto il campionato di calcio in streaming, senza alcuna gara esclusa. Le sfide sono sempre trasmesse in diretta, anticipate da collegamenti da bordocampo e seguiti da interviste e approfondimenti. Il commento, ovviamente, è sempre nella nostra lingua, con telecronaca e analisi tecnica di supporto. Per saperne di più, visita la

alla promozione, che rimarrà disponibile solo per pochi giorni.

Il piano in questione ti permette di guardare tutti i contenuti della piattaforma, incluse 10 partite su 10 della Serie A in ogni turno di campionato, dai tuoi dispositivi: smartphone, tablet, computer, televisori, lettori multimediali compatibili ecc. Ci sono anche la Serie B, il grande basket italiano e internazionale dell’Eurolega, il volley, il tennis, il ciclismo, gli sport invernali, una selezione di partite della NFL per gli amanti del football americano, la UWCL e molto altro ancora.

Ricapitolando, l’offerta per il Black Friday lanciata da DAZN propone l’abbonamento Standard al prezzo mensile di soli 14,90 euro per i primi tre mesi, invece di 34,99 euro. Non c’è tempo da perdere, rimangono pochi giorni per attivarla: fallo subito e guarda Milan-Juventus in streaming sui tuoi dispositivi, per vivere le emozioni della rivalità storica tra il Diavolo e la Vecchia Signora.