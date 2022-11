Black Friday di IOBit: Advanced SystemCare ti costa meno di 5€

Il Black Friday è già di casa per IObit, l’azienda esperta di software per l’ottimizzazione informatica: collegandoti adesso alla pagina ufficiale hai la possibilità di usufruire di sconti eccezionali, che arrivano fino al 90% per una soluzione molto apprezzata come Advanced SystemCare 16 Pro.

Il potente software per la messa a punto del tuo PC insieme a Driver Booster 10 Pro e ben altri quattro programmi in regalo ti costa soltanto 28,99 euro invece di, tieniti forte, 294,80 euro. La licenza è valida per un anno e per ben tre PC.

Black Friday di IObit: 90% di sconto e quattro programmi in regalo

La grande forza di questo bundle è includere Advanced SystemCare 16 Pro, uno dei programmi più amati e venduti tra gli utenti, perché permette di rendere il tuo computer come nuovo in modo che sia più pulito, sicuro e fino al 200% più veloce di prima.

Insieme a questo c’è Driver Booster 10 Pro, uno dei miglior strumenti di aggiornamento driver che con un solo clic ti permette di mantenere sempre aggiornati più di 8 milioni e mezzo di driver e componenti di gioco popolari.

Già entrambi, a solo 28 euro, varrebbero da solo il prezzo di questo incredibile pacchetto cui valore si arricchisce però di altri quattro programmi che dal prezzo di 39,99 euro potrai avere completamente gratis.

Si tratta di IObit Uninstaller 12 Pro, pensato per garantirti una disinstallazione completa dei programmi, eventuali residui e bundleware. Abbiamo anche Smart Defrag 8 Pro per una maggiore velocità di deframmentazione dei tuoi dischi rigidi, IObit Software Updater 5 Pro che ti mantiene automaticamente aggiornati tutti i programmi e infine l’indispensabile IObit Malware Fighter 9 Pro, che rileva e rimuove oltre 209 milioni di minacce informatiche.

Per usufruire dello sconto per il Black Friday e completare l’acquisto del bundle a soli 28 euro invece di 294 non devi far altro che collegarti alla pagina degli sconti e cliccare su “Buy Now”. Hai poco tempo a disposizione, ti consigliamo di sbrigarti.

