Black Friday e caffé Borbone: l'eterno ritorno

Che sia un Black Friday o che sia un Prime Day, poco cambia se gli sconti sono su Amazon: tra i prodotti più venduti c'è sempre e comunque il Caffé Borbone respresso. basta un -21% a proiettare le cialde napoletane sul podio dei prodotti più venduti del momento, con un crescendo repentino che già proietta nuovamente il caffè nella classifica dei più desiderati della stagione.

Caffé Borbone, di nuovo tra i più venduti

Succedeva nel 2019 (e già in quell'occasione le Fire TV Stick dominavano la classifica), succedeva nel corso dello scorso Prime Day (quando tra i più venduti c'era anche la confezione Deluxe della Durex) e oggi è nuovamente così: dopo un inizio in sordina nella settimana del Black Friday, con l'avvicinarsi della scadenza il caffè Borbone ha iniziato la risalita ed è ora tra i più popolari. La scelta testimonia ad una parte la bontà dello sconto praticato ogni anno e dall'altra la particolare predilezione in questa annata per i prodotti d'uso quotidiano prima ancora che per i regali di Natale.

L'offerta premiata dagli utenti è relativa alla confezione da 100 capsule “Miscela Blu” (16,60 euro in tutto, 0,17 euro a caffé) compatibili anche con le macchine Nespresso. Il prezzo non è poi nemmeno particolarmente vantaggioso rispetto a molti altri store (pochi centesimi di differenza), ma con il vantaggio evidente dei tempi di consegna e della gratuità della stessa: due elementi che fanno la differenza e che sono imputabili allo store prima ancora che al prodotto.

Lavazza Espresso Point (100 capsule a 16 euro) costa addirittura meno, ma segue a grande distanza.

Le altre scelte

Al momento è questo l'unico prodotto non-Amazon tra i primi quattro più smerciati di questo inizio di Black Friday. In prima posizione v'è in fatti la Fire TV Stick da 22,99 euro, in seconda posizione la Fire TV Stick Lite da 18,99 euro ed in quarta posizione la Fire TV Stick 4K Max da 38,99 euro.

Gli italiani cercano evidentemente adrenalina e caffeina, esattamente quel che serve per affrontare al meglio il Black Friday che sta per cominciare.