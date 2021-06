Prime Day 2021: Durex, ne abbiamo le scatole piene

Ci sono nomi e prodotti che, puntualmente, ad ogni Prime Day tornano a fare capolino tra le preferenze di acquisto della grande community Prime. Tra questi non poteva non esserci Durex, che come ogni anno taglia il prezzo del proprio cofanetto “Surprise Me Deluxe” per allietare le tue serate con un tocco di raffinatezza.

30 unità ordinate in tre cassetti a scomparsa “Intense“, “Sync” e “Invisible“. Piacere pieno, ma con lo sconto “quantità” del 28%. A ognuno il suo:

Ma non c'è soltanto Durex a confermare la propria verve per il Prime Day: tra i prodotti trend di questa edizione 2021 c'è anche il classico Caffè Borbone, le cui cialde sono ormai un vero e proprio mantra anno dopo anno. Ancora una volta il brand entra nella top 15 dei prodotti più cercati.

Parziale delusione, invece, sul fronte della carta igienica, altro grande pilastro del Prime Day degli ultimi anni: tanto Scottex quanto Scottonelle non sembrano poter replicare i prezzi degli anni passati, ma resta la comodità di un acquisto massivo che consente di riempire la dispensa senza dover riempire il cofano dell'auto.