Black Friday e NordVPN: risparmio mai visto, ben 140€

Halloween è passato, ma il Black Friday continua per NordVPN. Abbonarsi ora significa ricevere immediatamente più di 140 euro di sconto, a cui si aggiungono 3 mesi gratuiti sull’abbonamento.

Per approfittare di questa irrinunciabile offerta, basta soltanto sottoscrivere il piano biennale subito, poiché la stessa è limitata nel tempo.

In pratica, invece di pagare il prezzo pieno annuo di 223,83 euro, si pagheranno soltanto 99,63 euro. Inoltre, come anticipato sopra, ci sono in regalo 3 mesi gratuiti, ottenendo in questo modo 15 mesi di abbonamento a prezzo scontato.

Black Friday, l’occasione giusta per acquistare NordVPN e proteggere la navigazione

NordVPN è un servizio VPN molto conosciuto. Per rendersene conto basta semplicemente leggere le numerose recensioni in merito.

È una rete virtuale privata che garantisce velocità, protezione e sicurezza grazie agli oltre 5600 server sparsi in tutto il mondo e alla possibilità di proteggere fino a 6 dispositivi.

La navigazione nella privacy più totale è la caratteristica principale di questo servizio. Attivandolo, un utente viene inserito in quello che viene definito “tunneling”, luogo a prova di curiosi o malintenzionati.

L’utente può anche modificare il proprio indirizzo IP, oscurando in questo modo la sua posizione virtuale in modo da risultare invisibile a occhi indiscreti.

Tutto questo è reso possibile dalla crittografia, una tecnologia all’avanguardia che tiene al sicuro i dati, soprattutto durante l’uso di connessioni Wi-Fi pubbliche.

In più potrà accedere a contenuti bloccati a livello regionale, tipo serie TV, film e vari siti web. Inoltre potrà bypassare la censura che alcuni Paesi hanno applicato a piattaforme social.

Approfittando del Black Friday si otterrà un servizio VPN di alta qualità e con un’assistenza clienti attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Gli operatori che risponderanno offriranno supporto per le questioni inerenti al dispositivo e all’utilizzo della VPN su di esso. Risparmio di 140 euro sul prezzo e 3 mesi gratis: cosa volere di più?

