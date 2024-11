Black Friday: Echo Auto di seconda generazione a METÀ PREZZO

Il modello più recente di Echo Auto è un sconto a metà prezzo per la Settimana del Black Friday su Amazon. Rispetto al precedente è stato migliorato sul fronte del design (reso più compatto e sottile) e per quanto riguarda le caratteristiche integrate. Non lascarti sfuggire l’ottima offerta che porta Alexa all’interno del tuo veicolo, abilitando una serie di funzionalità smart in modo sicuro.

50% di sconto sul Echo Auto per il Black Friday

Progettato per l’utilizzo a mani libere, senza dunque chiedere di toglierle dal volante ed evitando dunque qualsiasi distrazione mentre si è alla guida, è in grado di gestire la riproduzione della musica, le telefonate in arrivo e quelle in uscita, le risposte ai messaggi e molto altro ancora. Integra un totale id cinque microfoni e protezioni per la tutela della privacy. Trovi tutte le altre informazioni a proposito delle caratteristiche in dotazione nella scheda del prodotto.

Approfitta dello sconto del 50% e acquista l’Echo Auto di seconda generazione al prezzo stracciato di soli 34,99 euro invece di 69,99 euro come da listino ufficiale. Se lo ordino adesso, entro domani arriverà a casa tua con la consegna gratuita (se hai un abbonamento Prime attivo) e lo potrai subito installare a bordo della tua automobile. La confezione include un cavo AUX, l’adattatore per la ricarica rapida, un cavo USB-A e il supporto adesivo posizionarlo dove si vuole.

