 Assist a porta vuota del Black Friday: FC 26 in forte sconto
La nuova simulazione calcistica di EA Sports è in forte sconto per il Black Friday su Amazon: approfittane e scendi in campo con FC 26.
Entertainment Videogame
FC 26 è senza dubbio il videogame di maggior successo in questo periodo dell'anno, almeno in Italia. La nuova simulazione calcistica sviluppata da EA Sports sta tenendo incollati al joypad e al televisore (o monitor) milioni di player da tutto il mondo. Oggi, grazie a un'offerta del Black Friday, lo puoi acquistare approfittando di un forte sconto. Considerando che è stato lanciato solo un paio di mesi fa da Electronic Arts, la promozione a -38% è un'occasione da non perdere.

Compra FC 26 (PS5) a -38%

FC 26 in offerta al Black Friday: tutte le versioni

Tra i punti di forza ci sono il gameplay migliorate (anche nel nome del realismo, come chiesto dalla community) e le tante modalità con le quali cimentarsi, da soli oppure in compagnia. Alcuni esempi? Ci sono la classica Stagioni per scalare le classifiche fino alla prima divisione, una Carriera rinnovata e ancora più coinvolgente e l'immancabile Ultimate Team per creare la propria squadra di campioni attraverso un sistema di carte collezionabili. Dai un'occhiata alla scheda del gioco per altre immagini (il comparto grafico è stato ulteriormente perfezionato) e per scoprire tutte le informazioni a proposito del titolo.

Il gameplay di FC 26 è stato rivoluzionato

L'edizione PS5 di FC 26, quella fisica su disco, è in sconto del 38% rispetto al listino ufficiale. Sfoglia anche le promozioni dedicate a quelle per Xbox Series X/S, Switch 2PC (quest'ultima in formato digitale). A ognuno la sua, in base alla piattaforma preferita.

BlackFriday
EA SPORTS FC 26 Standard Edition PS5 | Videogiochi | Italiano

49,9079,99€-38%

Le offerte della settimana del Black Friday su Amazon rimarranno disponibili fino al Cyber Monday di lunedì. Approfitta di quelle più valide: le trovi raccolte nella pagina dell'e-commerce dedicata all'iniziativa. Su queste pagine metteremo in evidenza le occasioni migliori per elettronica, gaming e smart home.

Pubblicato il 28 nov 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
28 nov 2025
