 Black Friday: gli smartphone Google Pixel in sconto
Sfrutta il Black Friday di Amazon per aggiudicarti uno smartphone top di gamma a prezzo da scaffale grazie ai Google Pixel in sconto.
Scopri i Google Pixel in sconto grazie al Black Friday di Amazon. Aggiudicati finalmente un vero top di gamma a prezzo da scaffale grazie a queste occasioni imperdibili. Vivi un’esperienza Android Puro con l’ecosistema di Google e la sua intelligenza artificiale super intuitiva e utile.

Google Pixel 9a – Smartphone Android sbloccato con fotocamera AI a soli 428 euro!

Google Pixel 9a – Smartphone Android sbloccato con fotocamera AI, batteria che dura tutto il giorno e funzioni di sicurezza avanzate – viola ametista, 256GB

Google Pixel 9a – Smartphone Android sbloccato con fotocamera AI, batteria che dura tutto il giorno e funzioni di sicurezza avanzate – viola ametista, 256GB

428,01649,00€-34%

Google Pixel 9a soli 499 euro!

Google Pixel 9 - Smartphone Android sbloccato con Gemini, fotocamera avanzata, batteria con 24 ore di autonomia e display Actua da 6,3"

Google Pixel 9 – Smartphone Android sbloccato con Gemini, fotocamera avanzata, batteria con 24 ore di autonomia e display Actua da 6,3″ – Verde matcha, 128GB

499,00599,00€-17%

Google Pixel 10 a soli 699 euro!

Google Pixel 10 - Smartphone Android sbloccato con Gemini, tripla fotocamera posteriore avanzata, autonomia di oltre 24 ore e display Actua da 6,3"

Google Pixel 10 – Smartphone Android sbloccato con Gemini, tripla fotocamera posteriore avanzata, autonomia di oltre 24 ore e display Actua da 6,3″ – nero ossidiana, 128GB

599,00899,00€-33%

Google Pixel 9 a soli 467,99 euro!

Google Pixel 9 - Smartphone Android sbloccato con Gemini, fotocamera avanzata, batteria con 24 ore di autonomia e display Actua da 6,3"

Google Pixel 9 – Smartphone Android sbloccato con Gemini, fotocamera avanzata, batteria con 24 ore di autonomia e display Actua da 6,3″ – Rosa peonia, 128GB

499,00598,00€-17%

Google Pixel 10 Pro a soli 1.389 euro!

Google Pixel 10 Pro - Smartphone Android sbloccato con Gemini, sistema a tripla fotocamera posteriore, autonomia di oltre 24 ore e display Super Actua da 6,3"

Google Pixel 10 Pro – Smartphone Android sbloccato con Gemini, sistema a tripla fotocamera posteriore, autonomia di oltre 24 ore e display Super Actua da 6,3″ – Nero ossidiana, 1TB

1.489,001.589,00€-6%

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 nov 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
20 nov 2025
