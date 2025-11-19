Black Friday: gli smartphone Google Pixel in sconto

Scopri i Google Pixel in sconto grazie al Black Friday di Amazon. Aggiudicati finalmente un vero top di gamma a prezzo da scaffale grazie a queste occasioni imperdibili. Vivi un’esperienza Android Puro con l’ecosistema di Google e la sua intelligenza artificiale super intuitiva e utile.
Google Pixel 9a – Smartphone Android sbloccato con fotocamera AI a soli 428 euro!
Google Pixel 9a – Smartphone Android sbloccato con fotocamera AI, batteria che dura tutto il giorno e funzioni di sicurezza avanzate – viola ametista, 256GB
428,01€649,00€-34%
Google Pixel 9a soli 499 euro!
Google Pixel 9 – Smartphone Android sbloccato con Gemini, fotocamera avanzata, batteria con 24 ore di autonomia e display Actua da 6,3″ – Verde matcha, 128GB
499,00€599,00€-17%
Google Pixel 10 a soli 699 euro!
Google Pixel 10 – Smartphone Android sbloccato con Gemini, tripla fotocamera posteriore avanzata, autonomia di oltre 24 ore e display Actua da 6,3″ – nero ossidiana, 128GB
599,00€899,00€-33%
Google Pixel 9 a soli 467,99 euro!
Google Pixel 9 – Smartphone Android sbloccato con Gemini, fotocamera avanzata, batteria con 24 ore di autonomia e display Actua da 6,3″ – Rosa peonia, 128GB
499,00€598,00€-17%
Google Pixel 10 Pro a soli 1.389 euro!
Google Pixel 10 Pro – Smartphone Android sbloccato con Gemini, sistema a tripla fotocamera posteriore, autonomia di oltre 24 ore e display Super Actua da 6,3″ – Nero ossidiana, 1TB
1.489,00€1.589,00€-6%