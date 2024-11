Black Friday, HP Pavilion 15: l'AFFARE sul notebook Windows 11

Per la Settimana del Black Friday su Amazon, HP Pavilion 15 è in forte sconto. Grazie all’offerta dell’e-commerce puoi acquistare il notebook a un prezzo conveniente. Le sue specifiche tecniche lo rendono adatto alla produttività quotidiana, ma non solo, anche allo studio, alla navigazione online e all’intrattenimento multimediale nel tempo libero. Diamo uno sguardo ai punti di forza che rendono la prmozione in corso un vero affare se stai cercando il tuo nuovo computer portatile, da mettere sulla scrivania o da portare sempre con te.

HP Pavilion 15: le specifiche del notebook

Ha in dotazione un display Full HD da 15,6 pollici con pannello IPS e superficie antiriflesso, il processore AMD Ryzen 7 7730U con chip grafico AMD Radeon integrato, 16 GB di RAM DDR4, un’unità SSD da 1 TB per l’archiviazione dei dati, la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth, porte USB-C e USB-A, slot microSD, uscita HDMI, jack audio, altoparlanti Bang & Olufsen, batteria con autonomia elevata e tecnologia FastCharge. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella descrizione completa.

Lo sconto è applicato in automatico e ti permette di acquistare il notebook HP Pavilio 15 al prezzo di 599 euro, con un risparmio significativo, nella configurazione appena descritta e nella colorazione Argento. La disponibilità è immediata e, se lo ordini subito, arriverà direttamente a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita. Vendita e spedizione sono gestite da Amazon, senza passare da intermediari.

Scopri le promozioni della Settimana del Black Friday su amazon.it/blackfriday. Fino al 2 dicembre, ti terremo aggiornato con una selezione delle offerte più vantaggiose su prodotti tecnologici, articoli di elettronica e dispositivi per la casa intelligente.