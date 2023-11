Black Friday Incogni: rimuovi i tuoi dati online risparmiando il 55%

Incogni ti consente di risparmiare tempo con l’automazione: senza uno strumento come questo impiegheresti in media 304 ore per completare manualmente tutte le singole richieste di rimozione dei dati necessarie per proteggere la tua privacy. Ecco perchè tantissimi utenti hanno già deciso di utilizzare questo strumento; senza dubbio una soluzione indispensabile per ottimizzare tutti i processi di rimozione dei dati personali dal web.

Puoi scegliere tra due diverse opzioni, Piano mensile o annuale: il Piano mensile è disponibile al costo di 12,99 euro al mese, mentre il Piano annuale a soli 6,49 euro al mese, grazie ad uno sconto speciale che ti consente di risparmiare il 50%. Con la promozione del Black Friday puoi inoltre ottenere uno sconto del 55% utilizzando il codice promozionale “BF2023”

Al giorno d’oggi non mancano aziende che raccolgono e scambiano i tuoi dati senza che tu ne sappia nulla. Ecco perchè dotarsi di uno strumento come Incogni può aiutarti a tutelare la tua privacy. Come accennato, Incogni si occupa della rimozione automatizzata delle informazioni dal web, proteggendo l’utente da pishing, spam o da spiacevoli tentativi di truffa. Con l’obiettivo di ottimizzare il servizio, Incogni ti consente di ridurre il volume delle chiamate e delle e-mail di spam che ti arrivano giornalmente.

Che aspetti? Non sei ancora convinto? Inizia subito ad utilizzare Incogni e vedrai che sarai pienamente soddisfatto! L’utilizzo è semplicissimo: scegli l’abbonamento che più soddisfa le tue esigenze, tra Piano annuale e Piano mensile. Per te garanzia di 30 giorni e possibilità di annullare l’abbonamento in qualsiasi momento.

