Black Friday Internxt: proteggi i tuoi dati e ottieni il 91% di sconto

Internxt è una piattaforma di archiviazione cloud che offre sicurezza e un’ampia gamma di funzioni a prezzi accessibili. Tutti i file archiviati su Internxt sono protetti dalla crittografia end-to-end, il che significa che sono sicuri al 100%. Inoltre, la politica zero-knowledge impedisce che altri utenti possano accedere ai tuoi dati, compresa la stessa piattaforma. Infine, i server di Internxt sono ospitati in data center sparsi per il mondo, che offrono un elevato livello di sicurezza. Questo servizio ti permette di creare un account gratuito a vita, ma lo spazio è molto limitato (soltanto 10 GB). Se vuoi sfruttare tutte le potenzialità di questa piattaforma, puoi acquistare uno dei piani in abbonamento, attualmente in supersconto del 91% in occasione del Black Friday.

Internxt: convenienza e sicurezza in un’unica piattaforma in cloud

Come appena accennato, per celebrare la settimana del Black Friday, Internxt offre ai nuovi utenti uno sconto del 91% sui piani annuali (per il primo anno). Questo significa che puoi ottenere 20 GB di spazio di archiviazione per soli 0,96 euro al mese, 200 GB per soli 3,77 euro al mese o 2 TB per soli 9,71 euro al mese. Tutti i piani della piattaforma, compreso quello gratuito, garantiscono l’accesso a tutti i servizi della piattaforma, ovvero Drive, Photos e Send. Il primo è il corrispettivo di Google Drive o OneDrive e ti permette di archiviare in modo sicuro tutti i tuoi file e documenti. Il secondo è invece dedicato all’archiviazione di foto e video. Il terzo, ti permette di condividere in modo sicuro file di grandi dimensioni.

Internxt è la soluzione ottimale per archiviare i tuoi dati in modo sicuro. Lo sconto del 91% sui piani annuali rende poi questa piattaforma una delle più economiche attualmente sul mercato. Prova Internxt oggi stesso e inizia a proteggere i tuoi file, foto e video. Se non sei soddisfatto del servizio, puoi disdire il tuo abbonamento entro 30 giorni, ottenere un rimborso completo e tornare al piano a vita da 10 GB.

