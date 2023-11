Black Friday: Joy-con Blu/Giallo per Switch in sconto

La coppia di controller Joy-con per Nintendo Switch, nella colorazione Blu/Giallo, è in sconto su Amazon per il Black Friday. Le periferiche sono ufficiali e prodotte dalla casa di Super Mario per supportare al meglio tutte le modalità di gioco offerte dalla console ibrida: collegata al televisore oppure in mobilità.

Switch: offerta del Black Friday sui Joy-con

Includono una telecamera di movimento IR in grado di rilevare le forme e gli spostamenti degli oggetti per interagire con alcune funzionalità di gameplay. Inoltre, supportano i modellini amiibo grazie al sensore NFC incluso. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Grazie alla promozione in corso è possibile acquistare la coppia di controller Blu/Giallo per Nintendo Switch al prezzo finale di soli 59,99 euro. Si tenga conto che quello ufficiale applicato dallo store Nintendo è 79,99 euro, dunque si può approfittare di uno sconto di 20 euro.

Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione, assicurando inoltre la consegna gratuita a domicilio entro un paio di giorni al massimo. Se si tratta di un regalo di Natale da acquistare subito, durante il periodo del Black Friday, in caso di problemi sarà possibile restituire il prodotto fino al 31 gennaio 2024, ottenendo un rimborso completo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.