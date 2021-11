Black Friday Kaspersky: antivirus e sicurezza cloud in offertissima

Anche Kaspersky non cede alla tentazione degli sconti del Black Friday. Come abbiamo potuto vedere qualche giorno fa, la società di cybersecurity russa ha all’attivo tagli del 30% su antivirus, Internet Security e Total Security. A queste promozioni si aggiunge anche lo sconto su Kaspersky Security Cloud, venduto a partire da 55,99 Euro. Attenzione, però, perché vale solo fino al 25 novembre 2021!

Kaspersky Security Cloud: a cosa serve e piani disponibili

Kaspersky Security Cloud è un piano utile alla protezione di una moltitudine di dispositivi con tutte le app firmate Kaspersky. Acquistando questo pacchetto, potrete accedere all'intera famiglia di app per desktop e dispositivi mobili della software house. In particolare, c’è ovviamente l’antivirus per proteggere PC e smartphone da minacce come malware, spyware e hacker.

Alla tutela del dispositivo tramite antivirus si aggiunge poi la VPN con 500 MB al giorno. Grazie a essa potrete navigare in massima sicurezza e nell’anonimato, nascondendo l’indirizzo IP e impedendo la registrazione delle attività online. O ancora, troviamo funzionalità dedicate alla protezione dei pagamenti online. Non mancano la protezione delle password con archivio privato e la protezione anti-phishing. Infine, sarà possibile monitorare l’integrità dell’hard disk del PC e la sicurezza della rete domestica, gestendo anche i dispositivi IoT.

I piani offerti da Kaspersky sono due:

Security Cloud Personal : consente la protezione di 3 o 5 dispositivi per un anno a partire da 55,99 Euro. Sono coperti PC Windows, macOS, smartphone Android e iOS;

: consente la protezione di 3 o 5 dispositivi per un anno a partire da 55,99 Euro. Sono coperti PC Windows, macOS, smartphone Android e iOS; Security Cloud Family: pensato per le famiglie, protegge 10 dispositivi con 10 account diversi e offre il Parental Control flessibile. Il prezzo è pari a 97,99 Euro anziché 139,99 Euro, sempre con abbonamento annuale. Anche in questo caso sono supportati PC Windows, macOS, smartphone Android e iOS.

Il pagamento potrà essere effettuato con carta di credito e preceduto dalla prova gratuita del prodotto per 30 giorni.