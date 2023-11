Black Friday: fino al 63% di sconto sui prodotti Kaspersky

Grazie all’appuntamento ormai alle porte con il Black Friday è possibile approfittare fin da subito di ottime offerte sui prodotti di Kaspersky dedicate alla sicurezza. Un esempio? La suite Premium Total Security, più un anno di Safe Kids, insieme con l’opportunità di ottenere fino al 63% di sconto rispetto al prezzo di listino.

Kaspersky: al via gli sconti per il Black Friday

È la soluzione che include la protezione avanzata dai virus e il monitoraggio sulle fughe di dati in tempo reale, senza dimenticare una VPN con utilizzo illimitato, un password manager multipiattaforma e un archivio per i documenti. A questo si aggiunge un supporto tecnico fornito da esperti, a cui rivolgersi per qualsiasi necessità. La compatibilità è garantita con i sistemi operativi Windows, macOS, Android e iOS. Per saperne di più consultare la pagina dedicata.

Safe Kids è invece lo strumento utile per tenere i bambini al sicuro. Tra le sue funzionalità citiamo il monitoraggio GPS con avvisi tempestivi in caso di allontanamento dalle zone impostate, il controllo della cronologia di ricerca su YouTube con blocco automatico dei contenuti inappropriati, i filtri per ciò che può essere raggiunto sul Web e la gestione del tempo trascorso davanti allo schermo.

Non si tratta dell’unica offerta di Kaspersky per il Black Friday: ci sono anche la suite Plus Internet Security in sconto del 63% (con antivirus, protezione dei pagamenti online, ottimizzazione delle prestazioni, VPN illimitata, controllo delle fughe di dati) e il software Standard Antivirus in sconto del 59% (con antivirus, protezione dei pagamenti online e ottimizzazione delle prestazioni). Un avviso per gli interessati: la promozione è limitata nel tempo e rimarrà accessibile solo per pochi giorni, il consiglio è dunque quello di non perdere tempo e approfittarne subito, finché in tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.