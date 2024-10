Sblocca contenuti da ovunque: con ExpressVPN hai uno sconto del 49%

Vantaggi dell’offerta ExpressVPN

ExpressVPN offre una rete sicura e veloce, con oltre 3000 server in 94 paesi, è una scelta perfetta per coloro che desiderano accedere a contenuti senza restrizioni geografiche, streaming, e navigazione in anonimato. Inoltre, la VPN offre crittografia avanzata e non conserva i registri dell’attività degli utenti, assicurando così la massima privacy.

Come aderire all’offerta in 3 semplici passaggi

Seleziona un piano adatto alle tue esigenze ExpressVPN propone tre opzioni di abbonamento:

1 Mese: Al prezzo di 12,95 € al mese, ideale per chi desidera un abbonamento a breve termine.

12 Mesi (+3 mesi gratis): L’opzione più popolare, con un risparmio del 48% sul prezzo mensile, per un costo effettivo di 6,67 € al mese. Questo piano include la garanzia di rimborso entro 30 giorni.

6 Mesi: A 9,99 € al mese, un’opzione di medio termine con tutti i vantaggi e supporto inclusi.

Completa la registrazione: Dopo aver scelto il piano, inserisci i tuoi dati di pagamento e completa l’iscrizione in pochi minuti.

Accedi a tutte le app ExpressVPN: Una volta effettuata la registrazione, potrai scaricare l’app ExpressVPN su tutti i tuoi dispositivi preferiti, inclusi computer, smartphone, tablet e router, garantendo così una connessione protetta ovunque.

Caratteristiche e garanzia di rimborso

Tutti i piani di ExpressVPN sono accompagnati da una garanzia di rimborso entro 30 giorni. Questo permette agli utenti di testare il servizio senza impegno e verificarne le funzionalità. La piattaforma è disponibile per tutti i principali sistemi operativi e offre applicazioni facili da usare, configurazioni rapide e un’assistenza clienti disponibile 24/7 tramite chat. Per conoscere l’offerta completa di ExpressVPN clicca qui.