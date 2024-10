Come funziona il processo di rimozione dei dati personali con Incogni

Da tempo i dati personali sono l’oro nero delle più rinomate aziende, grandi o piccole che siano. Ma sono anche terreno fertile per quelle società nate esclusivamente per raccogliere, memorizzare e vendere le informazioni che gli utenti lasciano in modo incauto quando navigano in Internet.

Quest’ultime società hanno un nome ben preciso: broker di dati (o data broker, è lo stesso). E la parte più interessante, se si può definire così, è cosa succede dopo la vendita dei dati personali degli utenti: iniziano le chiamate da numeri sconosciuti, arrivano messaggi o e-mail spam di continuo, fino a portare gli individui coinvolti all’esasperazione.

Da un lato infatti non ci si rende conto da dove parta tutto questo, dall’altro ogni strumento che si prova per arginare il problema si rivela inutile. Incluso il nuovo Registro pubblico delle opposizioni.

Ed è qui che entra in gioco Incogni, il tool sviluppato dalla squadra di Surfshark (servizio VPN noto a livello internazionale). Questo per la sua efficacia dimostrata nel contrastare il problema, risolverlo e monitorare la situazione anche nelle settimane e nei mesi seguenti.

Come funziona Incogni

Il primo passaggio prevede la creazione da parte dell’utente di un account, inserendo indirizzo e-mail e password. In seguito occorre compilare i propri dati, ad esempio nome, cognome, indirizzo di residenza, città e Paese.

Questi dati serviranno a Incogni per confrontarli con quelli presenti nei database dei broker di dati (abbiamo spiegato cosa sono nell’introduzione). Prima però di procedere, il tool ha bisogno dell’autorizzazione dell’utente a procedere per suo conto nella richiesta di rimozione dei dati personali.

Una volta ottenuta l’autorizzazione, Incogni contatterà i data broker che presentano una corrispondenza con i dati presenti nei loro database, richiedendo l’immediata rimozione.

E anche dopo l’eliminazione dei dati personali, Incogni continuerà a verificare che i data broker non li riacquistino di nuovo.

Inoltre, un altro aspetto interessante del servizio riguarda il coinvolgimento degli enti proposti alla protezione dei consumatori, nell’eventualità che i broker di dati rigettino la richiesta di rimozione.

Quanto costa Incogni

