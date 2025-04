Offerta speciale Norton 360: risparmia fino al 71% sul primo anno di abbonamento

Norton 360 è la suite per la sicurezza di tutti i tuoi dispositivi. Puoi scegliere se proteggere 1, 5 o 10 dispositivi e sfruttare tutte le migliori funzionalità per una protezione davvero totale da tutti i rischi legati alle minacce informatiche. Gli abbonamenti Norton 360 sono ora in promozione con uno sconto che arriva fino al 71% sul primo anno di abbonamento per un pacchetto di protezione completo che va ben oltre il tradizionale antivirus. Attiva ora l’offerta e naviga online senza più preoccupazioni e rischi.

Metti la sicurezza al primo posto con Norton 360

Sono tre gli abbonamenti Norton 360 accessibili tra cui puoi scegliere:

Norton 360 Standard | Protezione su 1 dispositivo | 2,08€ al mese (risparmio del 66%)

Norton 360 Deluxe | Protezione su 5 dispositivi | 2,50€ al mese (risparmio del 71%)

Norton 360 Advanced | Protezione su 10 dispositivi | 3,33€ al mese (risparmio del 70%)

Tutte le funzionalità incluse nei piani Norton 360 possono essere utilizzate sia su dispositivi Windows che su quelli Mac, ma anche su quelli mobile (smartphone e tablet). Inoltre tutti i piani includono la protezione contro virus, malware, ransomware e hackeraggio con la garanzia 100% Promessa Protezione Virus. Inoltre è disponibile uno spazio in cloud per il backup dei file (fino a 75 GB a seconda del piano), il Password Manager, la funzionalità SafeCam per PC per bloccare accessi non autorizzati alla webcam e la VPN sicura e illimitata per navigare in anonimato.

Il piano Norton 360 Deluxe aggiunge anche il monitoraggio del Dark Web per individuare fughe di dati personali e gli strumenti per la protezione dei minori. Infine, il piano Norton 360 Advanced include anche l’assistenza per il ripristino dell’identità e quella in caso di furto del portafoglio e il Social Media Monitoring per individuare tempestivamente appropriazioni di account, attività rischiose e contenuti inappropriati.

Un pacchetto di funzionalità e strumenti intelligenti per la sicurezza della famiglia, ora in promozione esclusiva con sconti fino al 71%. Attiva ora il tuo abbonamento Norton 360.