Norton 360 Advanced: protezione totale e VPN a meno di 4€/mese

Norton 360 Advanced rappresenta l’opzione più completa della linea Norton 360, pensata per garantire una protezione estesa a tutta la famiglia durante la navigazione online. Questo pacchetto include alcune delle migliori funzionalità: un antivirus avanzato, una VPN e un gestore di password. Attualmente, è possibile abbonarsi con uno sconto del 66%, pagando solo 3,75 euro al mese per il primo anno.

Norton 360 Advanced è la suite definitiva per la protezione online

Grazie alla lunga esperienza di Norton nella sicurezza informatica, l’antivirus di Norton 360 Advanced è in grado di identificare e bloccare minacce nuove ed esistenti, garantendo una difesa completa dei dati personali. La protezione si estende fino a dieci dispositivi e comprende strumenti avanzati per la privacy online, come il monitoraggio del Dark Web e delle attività sui social media, oltre a un’assistenza specifica per il recupero dei dati in caso di furto d’identità.

La VPN integrata protegge le attività online da eventuali tracciamenti, mantenendo sicuri i dati attraverso una connessione crittografata. Il password manager incluso permette di creare password sicure e di conservarle in uno spazio protetto, rendendole inaccessibili a terzi. Il backup nel cloud, infine, garantisce una copia sicura di file e documenti importanti, proteggendoli da minacce come attacchi ransomware, guasti tecnici o furti.

L’abbonamento a Norton 360 Advanced è attivabile direttamente dal sito ufficiale Norton, approfittando dello sconto del 66% per il primo anno, con una tariffa mensile di 3,75 euro.