Black Friday: Lenovo Legion Go (16GB/1TB) in SCONTO di 200€

Ecco l’offerta del Black Friday per gli amanti del gaming in mobilità: lo sconto di 200 euro su Lenovo Legion Go. Venduto e spedito da Amazon, il dispositivo si trova in questo momento al suo prezzo minimo storico da quando è in vendita, nella versione 16GB/1TB. Non fatichiamo a immaginare che possa andare a ruba.

Lenovo Legion Go è in offerta per il Black Friday

Il funzionamento della console si basa sul sistema operativo Windows 11 Home, propri come un PC da gaming. Elenchiamo di seguito le specifiche tecniche più importanti tra quelle in dotazione, in grado di assicurare prestazioni di alto livello, rimandando alla scheda completa per saperne di più.

Display touch da 8,8 pollici con risoluzione 2.5K e refresh rate da 144 Hz;

processore AMD Ryzen Z1 Extreme con chip grafico AMD Radeon;

16 GB di RAM LPDDR5x-7500 e SSD M.2 2242 PCIe Gen4 da 1 TB;

slot microSD per l’ampliamento dello storage;

connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.1;

batteria da 49,2 Wh;

design modulare che permette di rimuovere i controller.

Non lasciarti sfuggire lo sconto di 200 euro applicato in automatico e allunga le mani sulla versione 16GB/1TB di Lenovo Legion Go al prezzo finale di 699 euro, nella colorazione Shadow Black. La disponibilità è immediata e, se lo ordini adesso, arriverà a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita.

Non perdere l’occasione di risparmiare: il Black Friday è in corso su amazon.it/blackfriday, con una selezione di offerte da non perdere. Qui ti forniremo aggiornamenti fino al 2 dicembre sugli sconti relativi ai prodotti per la casa intelligente, l’elettronica e l’informatica.