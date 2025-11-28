 Black Friday: Logitech MX Master 3S al prezzo minimo storico
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Black Friday: Logitech MX Master 3S al prezzo minimo storico

Se stai cercando un mouse wireless top di gamma, dai un'occhiata all'offerta per il Black Friday sul modello Logitech MX Master 3S.
Black Friday: Logitech MX Master 3S al prezzo minimo storico
Tecnologia PC Hardware
Se stai cercando un mouse wireless top di gamma, dai un'occhiata all'offerta per il Black Friday sul modello Logitech MX Master 3S.

Con il giusto mouse wireless puoi non solo aumentare la produttività durante le giornate trascorse alla scrivania, ma anche il benessere: il design ergonomico e funzionale di Logitech MX Master 3S serve proprio a questo. Oggi lo trovi al suo prezzo minimo storico su Amazon in occasione del Black Friday. Non lasciarti sfuggire l’occasione: il voto medio pari a 4,6/5 assegnato da più di 14.000 recensioni è una garanzia.

Compra il mouse Logitech al minimo

Logitech MX Master 3S, occasione al Black Friday

Supporta la connessione simultanea a tre dispositivi, ha in dotazione un sensore da 8.000 dpi per rilevare i movimenti in modo ultrapreciso su ogni superficie (anche il vetro), una rotella di scorrimento centrale con tecnologia MagSpeed, uno scroller laterale che può essere azionato dal pollice, tasti silenziosi e due pulsanti programmabili ai quali associare qualsiasi azione. Si può collegare senza fili tramite Bluetooth con l’adattatore USB incluso. La compatibilità è assicurata con tutti i sistemi operativi. Fai un salto sulla scheda dedicata per altri dettagli a proposito di funzionalità integrate e caratteristiche supportate.

Le caratteristiche del mouse wireless Logitech MX Master 3S

Grazie allo sconto attivo in questo momento, il mouse wireless Logitech MX Master 3S raggiunge il suo prezzo minimo storico di 77,79 euro. Non servono coupon o codice, è tutto automatico, ti basta metterlo nel carrello e completare l’ordine. Approfittane prima de sold out, di certo farà gola a molti. Puoi contare anche sulla consegna gratis, direttamente a casa tua.

BlackFriday
Logitech MX Master 3S - Mouse wireless ad alte prestazioni con scorrimento ultraveloce, Ergo, 8000 DPI, tracciamento su vetro, clic discreti, Bluetooth, Windows, Linux, Chrome - Graphite

Logitech MX Master 3S – Mouse wireless ad alte prestazioni con scorrimento ultraveloce, Ergo, 8000 DPI, tracciamento su vetro, clic discreti, Bluetooth, Windows, Linux, Chrome – Graphite

BlackFriday

79,9999,99€-20%

Vedi l’offerta

Compra il mouse Logitech al minimo

Amazon continuerà a mettere a disposizione le offerte nella sua lunga settimana del Black Friday fino al Cyber Monday di lunedì. Non lasciarti scappare quelle più convenienti: trovi tutto sull’e-commerce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

I 5 migliori Mini PC in offerta al Black Friday

I 5 migliori Mini PC in offerta al Black Friday
Black Friday Amazon 2025: le stampanti da acquistare in sconto

Black Friday Amazon 2025: le stampanti da acquistare in sconto
Black Friday Amazon: NiPoGi lancia tre offerte bomba sui mini PC

Black Friday Amazon: NiPoGi lancia tre offerte bomba sui mini PC
Logitech MX Keys Mini: la tastiera più amata a -52% per il Black Friday Amazon

Logitech MX Keys Mini: la tastiera più amata a -52% per il Black Friday Amazon
I 5 migliori Mini PC in offerta al Black Friday

I 5 migliori Mini PC in offerta al Black Friday
Black Friday Amazon 2025: le stampanti da acquistare in sconto

Black Friday Amazon 2025: le stampanti da acquistare in sconto
Black Friday Amazon: NiPoGi lancia tre offerte bomba sui mini PC

Black Friday Amazon: NiPoGi lancia tre offerte bomba sui mini PC
Logitech MX Keys Mini: la tastiera più amata a -52% per il Black Friday Amazon

Logitech MX Keys Mini: la tastiera più amata a -52% per il Black Friday Amazon
Davide Tommasi
Pubblicato il
28 nov 2025
Link copiato negli appunti