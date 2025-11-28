Black Friday: Logitech MX Master 3S al prezzo minimo storico

Con il giusto mouse wireless puoi non solo aumentare la produttività durante le giornate trascorse alla scrivania, ma anche il benessere: il design ergonomico e funzionale di Logitech MX Master 3S serve proprio a questo. Oggi lo trovi al suo prezzo minimo storico su Amazon in occasione del Black Friday. Non lasciarti sfuggire l’occasione: il voto medio pari a 4,6/5 assegnato da più di 14.000 recensioni è una garanzia.

Logitech MX Master 3S, occasione al Black Friday

Supporta la connessione simultanea a tre dispositivi, ha in dotazione un sensore da 8.000 dpi per rilevare i movimenti in modo ultrapreciso su ogni superficie (anche il vetro), una rotella di scorrimento centrale con tecnologia MagSpeed, uno scroller laterale che può essere azionato dal pollice, tasti silenziosi e due pulsanti programmabili ai quali associare qualsiasi azione. Si può collegare senza fili tramite Bluetooth con l’adattatore USB incluso. La compatibilità è assicurata con tutti i sistemi operativi. Fai un salto sulla scheda dedicata per altri dettagli a proposito di funzionalità integrate e caratteristiche supportate.

Grazie allo sconto attivo in questo momento, il mouse wireless Logitech MX Master 3S raggiunge il suo prezzo minimo storico di 77,79 euro. Non servono coupon o codice, è tutto automatico, ti basta metterlo nel carrello e completare l’ordine. Approfittane prima de sold out, di certo farà gola a molti. Puoi contare anche sulla consegna gratis, direttamente a casa tua.

Amazon continuerà a mettere a disposizione le offerte nella sua lunga settimana del Black Friday fino al Cyber Monday di lunedì. Non lasciarti scappare quelle più convenienti: trovi tutto sull’e-commerce.