Senti come suona il Black Friday: Marshall Emberton II a -55%

C’è uno sconto del 55% che vede protagonista Marshall Emberton II nel Black Friday su Amazon. È l’altoparlante Bluetooth giusto per chi ama lo stile iconico del brand, che con i suoi amplificatori ha segnato la storia della musica. Puoi anche scegliere la colorazione che preferisci tra Crema, Black/Steel e Black, la spesa finale non cambia. Si collega a smartphone, tablet, computer e altri dispositivi per trasmettere brani e playlist, in ambienti indoor oppure outdoor.

Marshall Emberton II oggi a meno di metà prezzo

È progettato per riprodurre un suono intenso, chiaro e potente, nonostante le sue dimensioni compatte, a 360 gradi con la tecnologia True Stereophonic che emette un audio multidirezionale. Inoltre, può vantare un’autonomia di 30 ore con una sola ricarica della batteria interna e la certificazione IP67 che ne assicura la resistenza ad acqua e polvere. Con la funzionalità Stack Mode lo potrai connetterlo ad altri diffusori dello stesso modello per dar vita a un sistema ancora più potente. Fai un salto sulla pagina dedicata per altre informazioni.

Al prezzo di soli 79,90 euro porti a casa un altoparlante Bluetooth con grande qualità audio e design iconico. Approfitta dello sconto del 55% e fai tuo Marshall Emberton II. È subito disponibile con la consegna gratis. Chi lo ha provato non può più farne a meno: il voto medio assegnato da oltre 7.000 recensioni è 4,6/5.

Con il Black Friday in scena oggi, Amazon mette in evidenza una serie di sconti imperdibili. Le offerte più forti sono raccolte nella pagina speciale delle promo. Qui mostreremo le più interessanti per le categorie di nostro interesse.