Black Friday: microSD 128 GB, guarda che prezzo

Compatibile con tutti i dispositivi in circolazione e fornita con l’adattatore SD in dotazione, la microSD da 128 GB del brand Amazon Basics oggi è protagonista di un forte sconto: in occasione della Settimana del Black Friday puoi risparmiare il 23% sul prezzo di listino.

Amazon Basics: microSD da 128 GB in offerta

Arriva fino a una velocità di 100 MB/s nel trasferimento dati in fase di lettura (fino a 60 MB/s in scrittura). Si segnala inoltre la certificazione IPX6 che ne certifica la resistenza all’acqua. Non teme nemmeno temperature estreme, raggi X e campi magnetici. Se hai bisogno di altre informazioni le trovi tutte raccolte nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare la microSD da 128 GB del marchio Amazon Basics al prezzo di soli 14,99 euro, grazie alla Settimana del lack Friday in corso sull’e-commerce. La puoi usare con smartphone, tablet, computer, lettori multimediali, set-top box, televisori, impianti audio in auto e altro ancora.

L’articolo è subito disponibile, con consegna gratuita a domicilio in un solo giorno per gli abbonati Prime: se lo ordini subito domani sarà a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.