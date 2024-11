Black Friday: i MIGLIORI dispositivi Amazon in sconto (Top 10)

Qui è dove ti proponiamo la Top 10 dei dispositivi Amazon in forte sconto per il Black Friday. È l’occasione perfetta per mettere in casa uno smart speaker con Alexa come Echo Pop a -64% oppure fuori, a proteggere la tua abitazione, la Blink Outdoor Cam a -60%. Sono solo due esempi delle promozioni in corso, di cui approfittare prima della scadenza.

Dispositivi Amazon in offerta al Black Friday: Top 10

Oltre al forte sconto, per tutti si segnala la disponibilità immediata. Non è una sorpresa, trattandosi di articoli legati a doppio filo all’e-commerce. Inoltre, con un abbonamento Prime attivo, si ha diritto anche alla consegna gratuita direttamente a domicilio, indipendentemente dalla spesa. Ecco dunque la classifica, dalla prima alla decima posizione.

Ring Intercom a 37,99 euro (-55%); Blink Outdoor + Floodlight a 54,99 euro (-52%) sistema eero Pro 6 a 224,99 euro (-50%).

Oggi è il Black Friday, il momento clou per chi ama lo shopping online. Su amazon.it/blackfriday troverai l’elenco completo e sempre aggiornato con tutte le offerte imperdibili. Fino a lunedì, Cyber Monday, ti proporremo qui una selezione accurata dei prodotti più interessanti per le categorie di smart home, informatica ed elettronica.