Black Friday: le migliori offerte sulle centrali BLUETTI

Con sconti fino al 28%, anche le centrali elettriche portatili di BLUETTI sono protagoniste nella Settimana del Black Friday su Amazon. Dispositivi top di gamma dedicati alla produzione, allo stoccaggio e all’erogazione dell’energia, progettati con un’attenziona particolare alla sostenibilità, all’efficienza e al design, per offrire un’esperienza d’uso senza compromessi. Passiamo in rassegna i modelli più convenienti di oggi.

BLUETTI: sconti sulle centrali portatili al Black Friday

Partiamo da EB70 con il suo sconto del 22% rispetto al listino, un’unità da 716 Wh con uscite da 1.000 W (fino a 1.400 W di picco), Type-C da 100 W e pronta per il collegamento di un pannello solare.

Passiamo poi a AC200P (in offerta a -19%) da 2.000 Wh con due uscite da 2.000 W (4.800 W di picco).

AC200MAX e la batteria B230 di espansione sono invece in promozione offrendo una soluzione completa anche per l’ambiente domestico.

Stesso discorso per il generatore EB3A e PV200, in sconto al Black Friday. Fornisce alimentazione istantanea in caso di blackout.

Antipolvere e impermeabile, AC60 è in offerta a -28%. L’unità è da 403 Wh e si può contare su ben sei anni di garanzia.

Senza adattatori ingombranti, con un solo cavo si può ricaricare AC180, oggi in promozione. La stazione da 1.152 Wh passa da 0% a 100% in meno di un’ora.

Chiudiamo l’elenco con AC500 e B300S (offerta -18%). Tra i punti di forza, in questo caso, segnaliamo il supporto ad Alexa e la possibilità di utilizzarlo senza alcun adattatore ingombrante.

Per conoscere l’elenco completo con tutte le offerte del marchio invitiamo a visitare la pagina dell’e-commerce che le raccoglie, aggiornandole di continuo.

