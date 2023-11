Black Friday: le migliori TV in offerta su Amazon

Samsung, LG, TCL oppure Hisense? L’evento di Amazon dedicato al Black Friday è l’occasione giusta per scegliere la nuova TV da mettere in salotto o in un’altra stanza della casa. Qui è dove passiamo in rassegna i migliori sconti della categoria disponibili in questo momento sull’e-commerce.

Migliori TV in sconto su Amazon al Black Friday

Partiamo dal modello da 55 pollici della serie Samsung Crystal UHD CU7190, protagonista oggi di una promozione che farà la felicità di molti. Si tratta di una nuova uscita del 2023 con piattaforma smart e pannello 4K.

Più compatto il televisore TCL 32SF540 da 32 pollici con risoluzione Full HD e tecnologia Fire TV inclusa. L’offerta di oggi ne taglia il prezzo.

Torniamo in ambito Ultre HD con la serie LG B3 OLED che, nella sua incarnazione da 55 pollici, tocca il suo prezzo minimo dal lancio. È una new entry del catalogo, arrivata sul mercato a settembre.

Ottimo rapporto qualità-prezzo per Hisense 32E43KT da 32 pollici con supporto per connettività, streaming e interazione vocale con Alexa. Maggiori dettagli nella scheda dedicata.

Tecnologia QLED per Samsung TV Q65 da 55 pollici. In forte sconto integra il processore Quantum 4K Lite ed è compatibile con Assistente Google.

Sempre dallo stesso marchio, il modello Samsung Crystal UHD CU7190, questa volta da 43 pollici per chi preferisce una diagonale più contenuta, per esigenze di spazio o altro. È in offerta per il Black Friday.

Una via di mezzo in termini di dimensioni, LG OLEDD48C24LA è in promozione per portare in salotto un televisore da 48 pollici con piattaforma webOS 22 e completo di tutto ciò che serve per l’home cinema.

La carrellata si chiude con un’altra alternativa da 32 pollici, in questo caso HD: è Hisense 32A4FG, in sconto con un rapporto qualità-prezzo elevato.

La Settimana del Black Friday è l’appuntamento perfetto per acquistare i regali di Natale e non solo a prezzi scontati. Visita la sezione dedicata su Amazon e trova il prodotto che stai cercando per iniziare subito a risparmiare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.