Black Friday: Mini PC ACEMAGIC al MINIMO STORICO

Il Black Friday non è ancora ufficialmente iniziato, ma su Amazon già si trovano offerte in ogni categoria di prodotto: non fa eccezione quella relativa ai Mini PC, che oggi ospita il doppio sconto sul modello ACEMAGIC AK1 Plus adatto alla produttività, allo studio e all’intrattenimento nel tempo libero. Diamo uno sguardo ai suoi punti di forza.

Coupon -50% sul Mini PC di ACEMAGIC (AK1 Plus)

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro, mentre per quanto riguarda le specifiche tecniche, ecco le più importanti: processore Intel N95 di dodicesima generazione con architettura Alder Lake e GPU ‎Intel UHD Graphics, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD da 512 GB per lo storage espandibile fino a 2 TB, moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2 per quella wireless, slot Ethernet per quella cablata, due uscite video HDMI per il collegamento in contemporanea a due monitor con supporto alla risoluzione 4K, due porte USB 3.0 Type-A, altrettante USB 2.0 Type-A e jack audio. Altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Le dimensioni sono 12,8×12,8×5,3 centimetri ed è presente una striscia LED per l’illuminazione RGB che ne esalta il design. La promozione in corso, che anticipa il Black Friday, permette di acquistare ACEMAGIC AK1 Plus, nella configurazione appena descritta, al prezzo finale di soli 189 euro invece di 289 euro come da listino. È merito del doppio sconto da attivare con il coupon dedicato. Non è tutto: decidendo si acquistarne due si ottiene un’ulteriore riduzione della spesa, pari al 5% del totale.

Amazon assicura la disponibilità immediata e la spedizione gratuita a domicilio, con la consegna garantita già entro domani se si effettua subito l’ordine. Si tratta di un’ottima occasione per mettere sulla scrivania un Mini PC completo, approfittando di un risparmio notevole.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.