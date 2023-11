Black Friday: Mini PC (Intel, 16GB/1TB) a PREZZO STRACCIATO

Perfetto per il lavoro, ottimo anche per lo studio e l’intrattenimento nel tempo libero, NiPoGi AK1 Plus è il Mini PC in forte sconto oggi su Amazon per l’inizio del periodo di shopping online più caldo dell’anno. Si tratta infatti di una delle offerte più interessanti nella prima giornata della Settimana del Black Friday su Amazon.

NiPoGi AK1 Plus, Mini PC: affare del Black Friday

Ecco le specifiche tecniche in dotazione: processore Intel N95 con architettura Alder Lake e GPU Intel UHD Graphics, 16 GB di RAM DDR4, SSD NVMe da 1 TB (espandibile fino a 2 TB) per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2 per la connettività wireless, due porte USB 3.0 e altrettante 2.0, doppia uscita video HDMI con supporto alla risoluzione 4K, slot Ethernet e jack audio. Altri dettagli nella descrizione completa.

NiPoGi AK1 Plus al prezzo di soli 219 euro è l’affare del giorno per chi vuol mettere un Mini PC sulla scrivania. Lo sconto è applicato in automatico. Inoltre, inserendo il codice DWRFC87P prima del pagamento è possibile ottenere un ulteriore -5% sull’acquisto di due unità. C’è poi la spedizione gratuita con la consegna in un solo giorno per chi effettua subito l’ordine. Sono inclusi un cavo HDMI, il supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro allo schermo, l’alimentatore e il manuale utente.

