Black Friday e Mini PC: NiPoGi AM06PRO è in doppio sconto

NiPoGi AM06PRO è il Mini PC giusto per la scrivania di chi trascorre gran parte del proprio tempo di fronte al monitor. Proposto in doppio sconto su Amazon per il Black Friday, ha tutte le carte in regola per diventare l’alleato della produttività quotidiana, ma può dire la propria anche per lo studio, l’intrattenimento nel tempo libero e la navigazione. Attenzione al possibile sold out: non sappiamo quanti siano i pezzi in promozione.

NiPoGi AM06PRO: le caratteristiche del Mini PC

Con il processore AMD Ryzen 7 7730U puoi contare su prestazioni di alto livello, anche dal punto di vista del comparto grafico, grazie all’integrazione del chip АMD Radeon dedicato. Ci sono poi ben 32 GB di RAM (espandibile fino a 64 GB di tipo DDR4) e un’unità SSD M.2 da 1 TB per lo storage (espandibile fino a 2 TB). In dotazione anche i moduli per la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, il supporto alla risoluzione 4K e tante porte fisiche, come mostrato nell’immagine qui sotto. Il sistema operativo è Windows 11 Pro. Altre informazioni su specifiche e caratteristiche sono riportate nella descrizione completa.

Come anticipato in apertura si tratta di un doppio sconto. La prima riduzione della spesa è applicata in automatico, mentre per ottenere la seconda è sufficiente attivare un coupon: NiPoGi AM06PRO scende così al prezzo di soli 439 euro, davvero irrisorio considerando le sue potenzialità.

Amazon continuerà a proporre le sue offerte speciali per l’intera Settimana del Black Friday, che si concluderà ufficialmente l’1 dicembre. Visita la sezione dedicata per trovare le occasioni migliori.