Black Friday, Mini PC per streaming a soli 99€: è Beelink T5

Non devi nemmeno attivare coupon o inserire codici promozionali per approfittarne: Beelink T5 è in sconto al prezzo di soli 99 euro per la Settimana del Black Friday su Amazon. Si tratta del Mini PC dalle dimensioni estremamente compatte (10,6×10,6×1,8 centimetri) da collegare a qualsiasi monitor o televisore. Non lasciarti sfuggire l’occasione e mettilo subito nel carrello.

Le caratteristiche del Mini PC: ecco Beelink T5

Integra il processore Intel Celeron N4020 con GPU Intel UHD Graphics 600, affiancato da 4 GB di RAM e da 64 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati. Non mancano poi i moduli per la connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0, tre porte USB 3.0 Type-A, due uscite video HDMI (con supporto alla risoluzione 4K), slot Ethernet e jack audio. Dai uno sguardo alla scheda dedicata al dispositivo per saperne di più.

Al prezzo di soli 99 euro, Beelink T5 è tra i migliori affari di oggi sull’e-commerce per chi cerca un Mini PC da destinare principalmente allo streaming, alla navigazione e all’intrattenimento multimediale. È subito disponibile, lo sconto è applicato in automatico e, se lo ordini adesso, arriverà a casa tua entro domani con la consegna gratuita. Nella confezione sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, il manuale utente e un cavo HDMI lungo 1 metro per il collegamento al monitor o al televisore.

Se stai cercando offerte speciali per il Black Friday, la destinazione da tenere sotto controllo è amazon.it/blackfriday. Fino al 2 dicembre, qui metteremo invece in evidenza le promozioni più vantaggiose su tecnologia, informatica e prodotti per la casa intelligente.