Il computer, il monitor, apparecchi per lo storage e il backuo, il caricatore dello smartphone, l’impianto audio, smart display, smart speaker: quanti dispositivi dobbiamo alimentare solo alla nostra scrivania? Scegliere la giusta soluzione non è solo importante, ma essenziale, per evitare il rischio che sbalzi di tensione possano danneggiare quanto collegato. Le multiprese Belkin in offerta oggi su Amazon nella settimana del Black Friday possono essere la scelta giusta.

Multiprese Belkin in forte sconto per il Black Friday

Qui ne segnaliamo due: una con otto Schuko e due USB, pulsante di accensione e spegnimento, LED che segnala il corretto funzionamento e protezione dalle sovracorrenti acquistabile con il 25% di sconto a 24,90 euro anziché a 32,99 euro.

Se non c’è esigenza delle USB si può optare per la meno ingombrante e più economica alternativa con sei Schuko al prezzo di 13,99 euro invece di 24,99 euro come da listino (-44%).

La qualità e l’affidabilità sono garantite dal marchio Belkin, leader in questa categoria di prodotti. Il cavo è in entrambi i casi da due metri, consentendo così di posizionare le multiprese dove c’è più bisogno.

Non è che una delle tante offerte da oggi accessibili su Amazon per la settimana del Black Friday: invitiamo a visitare con regolarità la sezione dedicata dello store per non lasciarsi sfuggire le migliori occasioni.