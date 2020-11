Maxisconto sul Netgear Orbi RBR20 per reti mesh

Per tutti coloro che necessitano di una connessione wireless veloce ed affidabile, oggi vi segnaliamo uno sconto davvero eccezionale su Amazon che propone il Netgear Orbi RBR20, uno dei migliori dispositivi per reti mesh, scontato di ben 69€ rispetto al prezzo di listino.

Netgear Orbi RBR20: caratteristiche tecniche

L’Orbi di Netgear è un piccolo router Wi-Fi pensato appositamente per le reti mesh. Questo significa che in qualsiasi momento sarà possibile acquistare ulteriori satelliti ed espandere la copertura della rete. Uno dei primi vantaggi rispetto a gran parte dei prodotti concorrenti è la tripla banda. I dispositivi della gamma Orbi infatti sfruttano una terza banda dedicata alla sola connessione tra router e satelliti, in modo che la rete venga condivisa senza interferenze garantendo velocità e stabilità senza compromessi.

Oltre a questa naturalmente troviamo le due bande tradizionali a 2,4 e 5 GHz in grado di offrire una velocità di trasferimento totale di ben 2200Mbps. Questo significa che naturalmente il router è già predisposto per le linee Gigabit FTTH. La copertura del dispositivo arriva fino a 125 mq2 con la possibilità di estenderla di ulteriori 125 mq2 per ogni singolo satellite. La gamma prevede satelliti sia interni che esterni con certificazione di resistenza all’acqua ed agli agenti atmosferici. La configurazione è piuttosto semplice, basterà seguire le istruzioni dalla app dedicata ed in pochi passaggi la rete mesh sarà pronta all’uso.

Molto importante è infine il parental control, che fornisce la protezione dei più piccoli in maniera semplice e veloce. Questo è offerto da Circle con Disney, un sistema che permette di bloccare specifici siti e limitare il tempo trascorso online. Si può inoltre avere costantemente sotto controllo l’utilizzo della rete da parte di chi è connesso. In questo modo potremo monitorare l’utilizzo dei social network, piuttosto che la cronologia, o impostare una fascia oraria nella quale l’accesso ad internet è bloccato.

Ad un prezzo di soli 100,99 euro su Amazon, con uno sconto di ben 69 euro sul prezzo di listino, è uno dei migliori affari offerti da questo Black Friday in anticipo del portale.