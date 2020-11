Extender WiFi Tp-Link con 3 antenne a soli 49€

L’anticipo del Black Friday di Amazon non smette di offrire offerte interessanti, e tra le tante oggi vi riportiamo un ottimo extender Wi-Fi. Parliamo di un dispositivo utilissimo per ampliare il raggio della propria rete WiFi, in grado di offrire performance e funzionalità sopra la media ad un prezzo contenuto: il Tp-Link Extender RE450.

Tp-Link Extender RE450: caratteristiche tecniche

Come ogni ripetitore, l’obbiettivo primario di questo Tp-Link è estendere la copertura della rete wireless, nelle cosiddette “zone morte”. In questo caso il dispositivo riesce ad estendere il segnale da 3 a 5 stanze in più rispetto a quanto faccia il modem primario. La connessione viaggia su due bande, 2,4GHz e 5GHz, fornendo una velocità di trasferimento fino a 1750 Mbps. Si tratta di un prodotto quindi già compatibile con le linee Gigabit.

Parlando proprio di Gigabit infatti, il ripetitore offre una porta Gigabit LAN per la connessione via cavo ethernet. Si tratta della migliore soluzione per ottenere il massimo delle prestazioni in termini di velocità e stabilità, utile per lo streaming di video 4K o per il gaming, sia su console (Play Station o Xbox) sia su PC. Uno degli aspetti più significativi di questo prodotto è la facilità d’uso. Basta semplicemente premere il tasto WPS sul modem primario ed il tasto Range Extender sul dispositivo, e la rete sarà pronta per essere utilizzata. Molto comodo il LED colorato intorno al tasto che indicherà se il modem sia alla giusta distanza, o se quest’ultima sia eccessiva.

Non manca naturalmente la possibilità di utilizzare il ripetitore come punto di accesso. In questo modo potremo creare una seconda rete Wi-Fi personale, con nome e password diverse. Si tratta quindi di un dispositivo estremamente versatile e compatto, nonostante le 3 antenne esterne. Grazie all’offerta che propone Amazon, oggi è acquistabile al prezzo di 49 euro con uno sconto di ben il 39% sul prezzo di listino.