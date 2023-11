Black Friday: notebook Acer (Intel Core i5) al MINIMO STORICO

Al suo prezzo minimo storico grazie all’offerta di Amazon per il Black Friday, Acer Aspire 5 è un affare da cogliere al volo per chi cerca un notebook potente e versatile. Il sistema operativo è Windows 11 Home con licenza ufficiale per ricevere subito tutti gli aggiornamenti rilasciati e le nuove funzionalità distribuite da Microsoft. Tra i punti di forza anche il design con una soluzione studiata per favorire in modo ottimale la dissipazione del calore.

Acer Aspire 5 al prezzo minimo per il Black Friday

Queste le specifiche tecniche integrate che lo rendono adatto a lavoro, studio e intrattenimento nel tempo libero: display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e pannello IPS, processore Intel Core i5-12450H con GPU Intel UHD Graphics, 16 GB di RAM di tipo DDR4, unità SSD PCIe NVMe da 1 TB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1 per la connettività wireless, tastiera con layout italiano, ampio touchpad, webcam 720p con microfono, altoparlanti con tecnologia TrueHarmony, numerose porte per la connettività inclusa Thunderbolt 4 e batteria con autonomia elevata. Consultare la scheda completa del prodotto per maggiori informazioni sulle caratteristiche integrate.

Grazie allo sconto di 120 euro applicato in automatico rispetto al prezzo recente più basso oggi è possibile acquistare Acer Aspire 5 nella configurazione appena descritta al prezzo finale di soli 579 euro. Il notebook è venduto e spedito direttamente da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio prevista in un solo giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.