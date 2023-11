Black Friday: notebook Lenovo a 295€ con W11Pro e Office

Ha tutto, ma proprio tutto: l’offerta su Amazon che oggi porta il notebook Lenovo V15 al prezzo di soli 295 euro per il Black Friday è davvero imperdibile. È già il prodotto più venduto nella categoria e non fatichiamo a immaginare che andrà a ruba, grazie a questo nuovo sconto. Il portatile è ideale per gestire le operazioni base della produttività quotidiana, ma anche per lo studio e per lo svago nel tempo libero.

Lenovo V15, notebook in offerta per il Black Friday

Prima di dare uno sguardo alle specifiche tecniche, segnaliamo che in omaggio ci sono un mouse wireless e una chiavetta USB da 32 GB a marchio Kingston. Ecco le sue caratteristiche più importanti: display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, processore Intel N4500 con GPU Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività, webcam 720p con microfono, altoparlanti, porte USB (anche Type-C), uscita video HDMI, slot Ethernet, jack audio e batteria con autonomia elevata. Altre informazioni sono riportate nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft ed è preinstallata la suite Office Professional 2021 con programmi come Word, Excel, PowerPoint, Access e così via. Al prezzo di soli 295 euro, grazie all’offerta in corso, Lenovo V15 è un affare da cogliere al volo.

Amazon garantisce la disponibilità immediata e la spedizione gratuita a domicilio. Chi effettua subito l’ordine riceverà il notebook direttamente a casa entro un paio di giorni al massimo, senza dover affrontare alcuna spesa aggiuntiva. Possiamo dirlo: su Amazon, il Black Friday è già iniziato.

