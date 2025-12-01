 Black Friday, occasione: mouse wireless Trust Yuki a 8 euro
Tecnologia PC Hardware
Compatto e versatile, il mouse wireless Trust Yuki è in forte sconto grazie a questa offerta (a vendita rapida) del Black Friday su Amazon.

Perfetto da tenere sulla scrivania così come da avere sempre con sé in movimento, grazie alle sue dimensioni compatte, Trust Yuki è in sconto a soli 8,56 euro per il Black Friday su Amazon. Si tratta di uno dei mouse wireless più apprezzati del mercato nella sua fascia di riferimento. Son inclusi l’adattatore USB da collegare a computer o altri dispositivi compatibili (in alternativa è possibile utilizzare la connettività Bluetooth) e la batteria Duracell necessaria per l’alimentazione. Il produttore offre ben 5 anni di garanzia.

Compra il mouse wireless a 8 euro

Trust Yuki: offerta Black Friday sul mouse wireless

Pulsanti silenziosi, la possibilità di gestire connessioni a più dispositivi in contemporanea e il sensore da 1.600 dpi per una precisione assoluta sono alcuni dei suoi punti di forza. A questi si aggiunge l’autonomia molto elevata, per non dover mai pensare alla ricarica. È realizzato al 75% con materiali riciclati, nel nome della sostenibilità. Fai un salto sulla pagina dedicata per conoscere tutti gli altri dettagli a proposito delle caratteristiche, delle specifiche tecniche e delle funzionalità supportate.

Le caratteristiche del mouse wireless Trust Yuki

Si tratta di un’offerta a vendita rapida che porta il mouse wireless Trust Yuki al prezzo di soli 8,56 euro, una spesa davvero irrisoria considerando le sue qualità, grazie allo sconto del 43% sul listino ufficiale. Con più di 6.000 recensioni pubblicate dai clienti che lo hanno già acquistato e messo alla prova ha ricevuto un voto medio superiore a 4/5.

Compra il mouse wireless a 8 euro

Il Cyber Monday è arrivato e con lui l’ultimo giorno della maratona Black Friday su Amazon. Le offerte rimarranno disponibili solo fino a mezzanotte, le più interessanti sono raccolte nella vetrina virtuale dell’e-commerce allestita per l’evento.

Pubblicato il 1 dic 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
1 dic 2025
