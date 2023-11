Black Friday: offerta sulle catene Goodyear in tessuto

Il set di catene da neve in tessuto di Goodyear, modello Snow & Road, è in forte sconto su Amazon in occasione del Black Friday. Più che una spesa, si tratta di un investimento, considerando l’obbligo di averle a bordo introdotto con la stagione invernale, per chi non dispone di gomme omologate. Possono essere utilizzate su strade innevate o ghiacciate. Sono adatte per ABS ed ESP, anche ai veicoli 4×4, per furgoni e veicoli commerciali.

Goodyear: sconto Black Friday sulle catene da neve in tessuto

Facili da montare, prevedono un’installazione in soli quattro passaggi, alla portata di tutti. Tra i punti di forza la silenziosità, grazie alla totale assenza di fastidiose vibrazioni. È possibile utilizzarle per una distanza massima di 50 Km e a una velocità massima di 40 Km/h. Verificare la taglia e la compatibilità con gli pneumatici della propria auto nella scheda del prodotto.

In questo momento, il set di catene da neve in tessuto Snow & Road di Goodyear è in sconto al prezzo finale di soli 72 euro invece di 100 euro come da listino.

