Black Friday: 2 anni+3 mesi gratis di NordVPN a -74%

Al prezzo di una bibita o di una colazione con caffè e cornetto al bar, NordVPN offre un mese di protezione completa della privacy e anonimato online. È attiva l’offerta del Black Friday, proposta a chi sceglie l’abbonamento biennale al servizio. Per l’occasione, ci sono anche 3 mesi extra gratis per navigare in sicurezza fino al 2028 inoltrato.

NordVPN ha lanciato l’offerta del Black Friday

Grazie alla sua rete mondiale formata da più di 8.400 server consente di accedere a qualsiasi sito o contenuto con un indiritto IP localizzato di volta in volta in un paese diverso, a seconda delle esigenze. Questo permette di aggirare i blocchi territoriali e di evitare ogni forma di censura. La pagina di destinazione vedrà il collegamento da un’altra località scelta dall’utente. Per altre informazioni a proposito delle funzionalità incluse rimandiamo al sito ufficiale.

La Virtual Private Network è solo uno degli strumenti in dotazione a quella che può essere definita una vera e propria suite per la cybersecurity. Ci sono anche la protezione anti-malware con tecnologia Threat Protection per tenere lontana ogni forma di codice maligno, il blocco automatico di pubblicità e tracker, un password manager, il breach scanner che avvisa in caso di violazione degli account, 1 TB di spazio sul cloud per il backup crittografato, lo strumento Incogni per rimuovere i dati personali dal web e persino l’assicurazione Cyber per recuperare le perdite da truffa informatica.

Dunque, cosa propone nel concreto NordVPN con la sua offerta del Black Friday? Uno sconto del 74% sul listino ufficiale e, come già anticipato, 3 mesi extra gratis con l’abbonamento biennale. Vale a dire che puoi attivare il piano Base al prezzo mensile di soli 2,99 euro, la spesa per una bibita o una colazione con caffè e cornetto al bar.