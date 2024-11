Black Friday: l'OFFERTA sul nuovo Kindle Paperwhite

Annunciato poco più di un mese fa, il nuovo Kindle Paperwhite è già in sconto su Amazon. È tutto merito della Settimana del Black Friday. Si tratta dell’eBook reader più venduto della categoria, qui nella sua ultima evoluzione, migliorata da ogni punto di vista, dal comparto hardware alle funzionalità supportate. È stato progettato per garantire un’esperienza di lettura confortevole in ogni situazione, anche di notte grazie alla tonalità della luce regolabile.

Kindle Paperwhite (2024) è in sconto al Black Friday

In termini di prestazioni, questa versione aggiornata propone un incremento della velocità pari al 25% nella rotazione delle pagine oltre a una maggiore reattività durante lo scorrimento della libreria la navigazione nello store. Ancora, il design è stato reso più sottile, nonostante la diagonale dello schermo incrementata a 7 pollici, con superficie antiriflesso. L’autonomia garantita dalla batteria arriva a tre mesi con una sola ricarica. Scopri di più nella scheda completa.

In questo momento, il nuovo Kindle Paperwhite (modello 2024, il più recente) è in sconto e lo puoi acquistare al prezzo finale di 144,99 euro. C’è anche la possibilità di scegliere tra le colorazioni Nero, Rosa lampone e Verde giada, la spesa non cambia. Si tratta dell’edizione con pubblicità e 16 GB di memoria interna per l’archiviazione dei libri.

Se cerchi offerte esclusive per l’evento dedicato alla Settimana del Black Friday, dai uno sguardo ad amazon.it/blackfriday. Qui su Punto Informatico, fino all’appuntamento con il Cyber Monday di lunedì 2 dicembre, ti forniremo aggiornamenti continui in merito alle offerte imperdibili per le categorie di elettronica, smart home e informatica.