Su Google Translate arriva la ricerca veloce dai testi tradotti

Google Translate è destinato a rendere la vita più facile a chi lo usa spesso per studiare, lavorare o viaggiare. Nella versione 9.7.102 dell’app (scovata da Android Authority), è stata scoperta una nuova funzione. Dopo aver tradotto un testo, si potrà avviare una ricerca su Internet direttamente da lì, senza dover copiare la traduzione o aprire un’altra scheda manualmente. Basterà premere un nuovo pulsante dedicato, che porterà subito ai risultati di ricerca basati sulla traduzione appena ottenuta.

Google Translate, la ricerca dei testi con un clic

Attualmente, quando una parola viene tradotta, Google suggerisce di copiarla… e basta. L’aggiornamento aggiungerà un pulsante “G” accanto, come una scorciatoia per Google Search. Cliccandoci su, si potrà avviare subito una ricerca su Google senza uscire dall’app. I risultati saranno direttamente nella lingua verso cui si è tradotto. Per esempio: se si traduce “chatbot” in hindi e poi si tocca il nuovo pulsante, si apriranno articoli, notizie e pagine in hindi che parlano di intelligenza artificiale.

Secondo i test, questo pulsante apre i risultati sia nell’app di Google sia nel browser predefinito. Non sappiamo ancora come l’app scelga l’uno o l’altro. Anche la data di rilascio ufficiale è ancora un mistero, ma il codice è già disponibile. Quindi dovrebbe arrivare tra qualche settimana, o addirittura tra qualche mese, come alcune delle funzionalità che tardano a essere distribuite sulle versioni stabili delle applicazioni.

Questa nuova funzione di Google Translate potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui impariamo le lingue. Immagina di tradurre una parola cinese come “rivoluzionario” e, con un semplice tocco, vedere subito come viene usata davvero in articoli, siti e conversazioni reali. Non si tratterebbe più solo di studiare vocaboli, ma di immergersi nel contesto vivo della lingua. In questo modo, Google Translate potrebbe diventare una vera alternativa a piattaforme come Duolingo.