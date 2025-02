Google Traduttore: nuove funzioni AI in arrivo

Dopo i miglioramenti alla traduzione in tempo reale, ben presto l’app Google Traduttore accoglierà nuove e interessanti funzioni tutte basate sull’intelligenza artificiale, come ormai da trend. A riferirlo è stata la redazione di Android Authority, secondo cui Google ha in cantiere un importante aggiornamento per la sua rinomata app di traduzione.

Google Traduttore: ecco le nuove funzionalità basate sull’AI

Andando più in dettaglio, dal teardown dell’APK della versione 9.3.78.731229477.7 dell’app Google Traduttore per Android, è emersa una dimostrazione del funzionamento della nuova funzione di follow-up basata sull’AI. Sembra essere un’aggiunta particolarmente utile per gli utenti che cercano di comprendere e perfezionare le loro traduzioni in modo più dettagliato.

Utilizzando l’app per tradurre del testo, comparirà quindi un nuovo pulsante “Chiedi un follow-up” posizionato nella parte inferiore della schermata dei risultati. Premendo su di esso sarà possibile scegliere tra le seguenti opzioni.

Informazioni sulla traduzione : fornisce un contesto aggiuntivo sulla traduzione appena completata. Offre approfondimenti sulle sfumature della traduzione, aiutando gli utenti a capire meglio come l’IA ha generato il risultato.

: fornisce un contesto aggiuntivo sulla traduzione appena completata. Offre approfondimenti sulle sfumature della traduzione, aiutando gli utenti a capire meglio come l’IA ha generato il risultato. Tono e stile personalizzabili : la funzione include anche una serie di opzioni come formale, semplificata, casuale, traduzioni alternative, riformulazione, varianti regionali e altro ancora. Selezionando una di queste, verrà modificato il tono e lo stile della traduzione, consentendo agli utenti di vedere come il tutto cambia in base a diverse impostazioni.

: la funzione include anche una serie di opzioni come formale, semplificata, casuale, traduzioni alternative, riformulazione, varianti regionali e altro ancora. Selezionando una di queste, verrà modificato il tono e lo stile della traduzione, consentendo agli utenti di vedere come il tutto cambia in base a diverse impostazioni. Feedback audio : gli utenti possono ascoltare il testo tradotto premendo un apposita icona, così da poter ascoltare la pronuncia o il tono. Inoltre, ci sono pulsanti pollice in su e pollice in giù per gli utenti per fornire un feedback sulla qualità della traduzione.

: gli utenti possono ascoltare il testo tradotto premendo un apposita icona, così da poter ascoltare la pronuncia o il tono. Inoltre, ci sono pulsanti pollice in su e pollice in giù per gli utenti per fornire un feedback sulla qualità della traduzione. Altre informazioni: la nuova funzione di Google Traduttore fornisce anche ulteriori note culturali, spiegazioni grammaticali e variazioni regionali, aiutando gli utenti a capire come le traduzioni possono differire a seconda del contesto o della posizione.

Da tenere presente che al momento la novità non è ancora disponibile pubblicamente e non è dato sapere quando esattamente verrà implementata in via ufficiale.