Google Traduttore: migliora la traduzione in tempo reale

Sebbene Google sia nota soprattutto per il suo motore di ricerca, l’azienda offre in realtà moltissimi servizi online, tra cui spicca Google Traduttore. Questo popolare strumento di traduzione istantanea, integrato nelle pagine web e preinstallato su molti dispositivi Android, consente agli utenti di tradurre testi da una lingua all’altra in modo semplice e gratuito.

Google Traduttore migliora le funzioni di traduzione istantanea

Finora, le funzionalità di traduzione istantanea di Google Traduttore erano piuttosto limitate. Ad esempio, non era possibile ascoltare contemporaneamente la pronuncia della parola tradotta o ottenere una definizione o traduzioni alternative in tempo reale, in quanto era necessario convalidare ogni singola richiesta.

La nuova versione di Google Traduttore segna un cambiamento radicale, poiché introduce la traduzione istantanea multilivello. Questa innovativa tecnologia consente di accedere in tempo reale a un ventaglio di utili opzioni di traduzione, come l’ascolto della pronuncia, la visualizzazione di definizioni, sinonimi e molteplici interpretazioni di ciascun termine tradotto.

Google Traduttore ora può fare tutto in tempo reale

Sebbene Google Traduttore sia ricco di possibilità, l’applicazione manca ancora di alcune funzioni, in particolare quando si tratta di traduzione istantanea (cioè nel momento in cui si inizia a inserire un termine o una frase, anche prima di convalidarla).

La buona notizia è che la versione 8.20.71.687383449.1 di Google Translate introduce nuove funzioni in tempo reale. Anche se disattivate per impostazione predefinita, i nostri colleghi di Android Authority sono riusciti a utilizzarle. La traduzione istantanea di Google Traduttore offre ora le seguenti possibilità, tutte in tempo reale:

Visualizzazione istantanea della pronuncia e delle icone di copia e incolla (e quindi utilizzo in tempo reale di queste due funzioni);

Visualizzazione immediata del genere di un termine e dei suoi sinonimi;

Visualizzazione istantanea del campo “Altre traduzioni”,

Visualizzazione istantanea della definizione di una parola.

In breve, Google Traduttore sarà ancora più facile da usare. Come già detto, tutte queste nuove funzionalità sono già state integrate nell’ultima versione dell’applicazione, ma non sono ancora state attivate. Dovremo aspettare ancora qualche giorno prima che Google le diffonda ufficialmente su scala più ampia.