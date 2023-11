Black Friday: guarda che offerta su POCO C65

Occhio all’offerta di Amazon su POCO C65, per la Settimana del Black Friday: il prezzo dello smartphone, appena lanciato dal brand di Xiaomi, scende per andare incontro a chi cerca un modello completo, dal design elegante e con caratteristiche evolute. Il consiglio per gli interessati è di approfittarne subito: le unità disponibili non sono molte e non fatichiamo a immaginare che saranno presto sold out.

L’offerta su POCO C65 per il Black Friday di Amazon

Con sistema operativo Android con interfaccia personalizzata MIUI e accesso a Google Play per il download delle applicazioni e dei giochi, integra le seguenti specifiche tecniche: display da 6,74 pollici con risoluzione 1600×720 pixel e frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz, processore octa core MediaTek Helio G85, GPU Mali-G52 MC2, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, fotocamera principale posteriore da 50 megapixel, selfie camera frontale da 8 megapixel, lettore di impronte digitali laterale, sblocco con riconoscimento facciale, GPS, NFC, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.3, supporto Dual SIM, jack audio da 3,5 millimetri per gli auricolari e batteria da 5.000 mAh con ricarica USB-C. La colorazione è Dark Blue, quella visibile in queste immagini. Altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 149 euro, lo smartphone POCO C65 appena portato sul mercato da Xiaomi è un ottimo affare, da cogliere al volo. Vendita e spedizione sono curate da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio. Verificare le tempistiche al momento dell’ordine: sta andando a ruba.

