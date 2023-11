Black Friday: OPPO A78 5G è lo smartphone sotto i 200€ da comprare OGGI

Non hai un minuto da perdere. Se hai aspettato il Black Friday 2023 per poter cambiare smartphone hai fatto bene. In questo momento ci sono tante offerte ma tra tutte spicca quella per OPPO A78 5G, un prodotto eccellente e senza difetti. Bello, completo ma soprattutto veloce e facile da usare.

Budget che non supera i 200€? Vai alla grande. Grazie allo sconto del 20% sul prezzo di listino, Amazon te lo mette a disposizione con soli 199€. Cosa aspetti? Collegati e fallo subito diventare tuo.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

OPPO A78 5G, lo smartphone che non ha paura di stupire

Per tutti i giorni questo smartphone è perfetto. Come ti dicevo è molto bello: la sua estetica è stata curata in tutti i particolari e già dalla sua colorazione te ne puoi accorgere. Ma ehi, non si giudica un libro dalla copertina, no?

Allora fatti dire che anche il suo cuore è portentoso e generoso. Processore ottimo con 128 GB di memoria per non andare stretto e tanta RAM così da poter aprire tutte le applicazioni che vuoi, avviare streaming ma anche divertirti con il gaming mobile.

A reggere il gioco trovi un display ampio e luminoso e in elevata qualità. Non strizzerai mai più gli occhi ma anzi, ti godrai uno spettacolo ogni volta che vorrai.

Per dirtela tutta, a questo smartphone OPPO non manca niente di niente. Ci sono anche una tripla fotocamera 108mp dal potenziale elevato e una batteria che ti porta fino al giorno rapido. Ovviamente la ricarica è rapida.

Con connettività 5G, supporto per auto in regalo e tutto il resto… Cosa ti manca?

Collegati su Amazon per il Black Friday 2023 e porta a casa il tuo meraviglioso OPPO A78 5G a soli 199€.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.