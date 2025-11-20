Black Friday pazzesco: presa smart Tapo P105 a soli 9 € su Amazon

Amazon ha apparecchiato un Black Friday incredibile. Tra le tantissime offerte disponibili abbiamo trovato questa che ha come protagonista la presa smart Tapo P105. Si tratta di un ottimo dispositivo che rende la gestione intelligente di tutto ciò che viene collegato e alimentato con la corrente. Acquistala adesso a soli 9,99 euro, invece di 15,99 euro.

Rendi smart casa con la presa tapo P105

Si tratta di una promozione incredibile. Potrai controllare i tuoi device collegati a questa presa tramite l’app Tapo da remoto o anche attraverso i comandi vocali di Alexa o Google Home. Poter rendere ogni cosa smart è decisamente incredibile e rende la tua vita sicuramente più comoda e confortevole. Immagina di accedere la luce senza doverti alzare dal divano.

Oppure immaginati di tornare a casa e trovare il pranzo e la cena già caldi. Infatti, la presa smart Tapo P105 permette di creare delle routine e dei timer specifici per accendere e spegnere cose. La inserisci in una presa comune e in un attimo la configuri tramite l’applicazione, collegandola alla tua rete WiFi. In questo modo hai la possibilità di gestire in modo smart tutto quello che le viene collegato.

Dall’app è anche possibile avviare la modalità assenza che simula la tua presenza quando sei lontano da casa. In questo modo sembra proprio che qualcuno sia a casa e così chiunque sia intenzionato a entrare in casa tua viene scoraggiato. Potrai anche monitorare il consumo energetico degli elettrodomestici. Non perdere ulteriore tempo. Ordinala a soli 9,99 euro con il Black Friday di Amazon.