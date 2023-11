Black Friday: PC Lenovo a 110€ con W11 e Office 2021

Per il Black Friday, Amazon propone un’offerta a soli 110 euro su Lenovo ThinkCentre, un PC desktop che ha l’occorrente per iniziare subito a lavorare, studiare o navigare. Non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali: è tutto pronto per metterlo nel carrello e approfittare dell’occasione.

Lenovo ThinkCentre: offerta Black Friday sul PC

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: processore Intel Core i5, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati, lettore CD e DVD, una gamma completa di porte per il collegamento di periferiche e accessori come quelle USB 3.0, jack audio per cuffie, altoparlanti e microfono e chiavetta per la connessione Wi-Fi. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro e c’è anche il pacchetto Office Professional Plus 2021 con programmi come Word, Excel e PowerPoint per la creazione e la modifica dei documenti. A chi desidera conoscere tutti gli altri dettagli suggeriamo di consultare la scheda del prodotto.

È un prodotto ricondizionato con garanzia di un anno fornita dal programma Amazon Renewed, completamente funzionante e in condizioni eccellenti, professionalmente ispezionato, testato e pulito da professionisti. La disponibilità è immediata ed è possibile contare sulla spedizione gratuita con la consegna a domicilio prevista in pochi giorni, già entro questa settimana per chi effettua subito l’ordine.

Al prezzo di soli 110 euro, grazie allo sconto di oggi, il computer è consigliato a chi vuol allestire, sulla scrivania, una postazione da dedicare alla produttività, allo studio, alla navigazione o all’intrattenimento multimediale nel tempo libero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.