Black Friday pCloud: maxi-sconti sul cloud a vita e bundle con tool extra

pCloud lancia una promozione speciale dedicata al Black Friday, con sconti fino al 62% sia sui piani di archiviazione cloud Lifetime, sia su un pacchetto esclusivo che unisce spazio online, crittografia avanzata e gestione password.

Un’offerta in edizione limitata, pensata per chi vuole mettere al sicuro dati, documenti e contenuti multimediali per sempre. Per approfittarne basta andare sul sito di pCloud, ma vediamo nel dettaglio l’offerta del servizio.

Tutto sulla promo pCloud: bundle, piani Lifetime e funzionalità

L’opzione più completa è il bundle 3-in-1, che comprende 5 TB di spazio cloud a vita, pCloud Encryption e pCloud Pass nella versione Premium, anch’essi acquistabili una sola volta e validi per sempre. Il prezzo è fissato a 599€, con un risparmio del 62%.

Con pCloud Pass è possibile memorizzare un numero illimitato di password, compilare automaticamente login e moduli online e condividere in sicurezza credenziali sensibili. Encryption, invece, protegge i file con crittografia lato client, assicurando che solo l’utente possa accedervi.

Chi preferisce puntare esclusivamente sullo storage a vita può scegliere tra tre soluzioni Lifetime scontate:

Premium 1 TB a 199€ (anziché 435);

a 199€ (anziché 435); Premium Plus 2 TB a 279€ (anziché 599);

a 279€ (anziché 599); Ultra 10 TB a 799€ (anziché 1.890).

Ogni piano include sincronizzazione immediata su tutti i dispositivi, backup automatici dai servizi online più diffusi e strumenti per condividere i file senza limiti, il tutto protetto da TLS/SSL e da infrastrutture di livello svizzero. pCloud integra anche un player per audio e video, una sezione dedicata alle foto e funzioni di editing rapido, con accesso ai contenuti anche offline.

Essendo servizi Lifetime, il pagamento avviene una sola volta, con transazioni protette da crittografia SSL a 256 bit, e comprende una garanzia “soddisfatti o rimborsati” valida per 14 giorni. Non c’è da tergiversare però: acquista il piano che ti interessa ora sul sito di pCloud.