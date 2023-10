Black Friday per Atlas VPN: risparmia l'86% + 6 mesi gratis

In anticipo al Black Friday, Atlas VPN ti offre subito sconti fino al 86% più 6 mesi gratuiti. Se stai cercando un’occasione per approfittare dei servizi offerti da una VPN di qualità, ecco la chance giusta per risparmiare. C’è una selezione di 3 piani in offerta, realizzati specificatamente per venire incontro alle tue necessità.

Pagando 11,22€ senza sconti, avrai l’abbonamento di un mese, ma, scegliendo l’abbonamento annuale beneficerai dello sconto del 73%, con il costo mensile pari a 3,70€.

Scegliendo, invece, il piano valido per 2 anni, lo sconto è del 86%, che fa scendere il prezzo a 1,54€ al mese con 6 mesi gratuiti.

Ogni piano offre inoltre protezione illimitata per dispositivi e dati, oltre a server dedicati per video e giochi ad alta velocità.

Perché approfittare delle imperdibili offerte Black Friday di Atlas VPN

Chiunque voglia salvaguardare la propria riservatezza online farebbe bene ad usufruire dei servizi di Atlas VPN, che metteranno in sicurezza la connessione in rete camuffando la tua localizzazione e preservando le informazioni personali.

Inoltre, se viaggi di frequente oppure che non ti fidi della sicurezza di una determinata rete, Atlas VPN offre una navigazione sicura, soprattutto quando ti colleghi a Wi-Fi pubblici.

Con i servizi offerti dalla VPN avrai l’opportunità di bypassare le imposizioni geografiche e di vedere contenuti che altrimenti non sarebbero disponibili.

Ad esempio, i tifosi di calcio in viaggio o lontani da casa possono godersi le partite di Serie A e di Champions League sfruttando i servizi di streaming anche se sono fuori dall’Italia.

Il prezzo dell’abbonamento dipende dal piano che scegli. Per massimizzare il risparmio, ti consigliamo di abbonarti per due anni, al prezzo di 46,05€ al posto di 316,60€. In più, riceverai 6 mesi gratuitamente.

Ti invitiamo quindi a visitare la pagina ufficiale di Atlas VPN cliccando sul bottone qui sotto per scoprire nei dettagli le offerte. Non perderti l’occasione di approfittare di questa grandiosa promozione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.