Black Friday: PlayStation VR2 (PS5) in sconto di 144 euro

Una segnalazione veloce per Playstation VR2 al suo prezzo minimo storico su Amazon in occasione del Black Friday. L’offerta in corso rende il visore per la realtà virtuale su PS5 in sconto di 144 euro rispetto al listino. Per approfittarne non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato.

PS VR2: coupon Amazon per il Black Friday

Non sappiamo per quanto rimarrà disponibile la promozione: il consiglio per gli interessati è di approfittarne subito, prima di un quasi inevitabile sold out. Sono inclusi i due controller Sense da impugnare per l’interazione con i giochi. Per saperne di più, consulta la descrizione completa.

In questo momento è possibile acquistare il visore PlayStation VR2 per la realtà virtuale su PS5 al prezzo finale di soli 455 euro invece di 599 euro come da listino. Lo sconto di 144 euro si ottiene attivando il coupon. La disponibilità è immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un solo giorno.

